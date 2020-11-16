Büyükşehir kendi ürettiği çiçeklerle Aydın'ı renklendiriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi üretim sahasında yetiştirdiği çiçeklerle Aydın’ın dört bir yanını renklendiriyor. Başkan Çerçioğlu yapılan çalışmalarla ilgili “Evimizin bahçesini ve balkonunu süsler gibi Aydın’ı çiçeklerle donatıyoruz” dedi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi üreten belediyecilik anlayışıyla, kenti renklendiren çiçekleri kendi üretiyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı fidanlık sahasındaki seralarda yazlık ve kışlık olmak üzere yıllık bir milyon adet çiçek yetiştirme kapasitesine ulaşıldı. Dört mevsim üretim yapılan seralarda, yaz aylarında Kadife ve Zinnia türünde çiçekler yetiştirilirken, kış aylarında ise Godetya, Menekşe, Bellis Prennis ve Aslanağzı türünde çiçekler yetiştiriliyor.



Aydın’ın 17 ilçesindeki sorumluluk alanlarında, kendi ürettiği çiçeklerin dikimini yapan Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Çine Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği içerisinde Mutaflar Mahallesi’ndeki kadın üreticilerden de çiçek alımına devam ediyor. Bu çiçeklerle Aydın’ın dört bir yanında estetik figürler oluşturarak görsel zenginlik sunan Büyükşehir ekipleri, mevsimine uygun çiçek türleri ile birçok alanı kentin renkli bahçesine dönüştürüyor.



“Evimizin bahçesini ve balkonumuzu süsler gibi”



Üreten belediyecilik anlayışıyla kendi seralarında yetiştirilen çiçekler ile kenti süslediklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Belediye tesisleri içerisinde üretim sahaları oluşturarak kenti süsleyen çiçekleri kendimiz üretiyoruz. Her mevsim, evimizin bahçesini ve balkonunu süsler gibi Aydın’ı çiçeklerle donatıyoruz” dedi.



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