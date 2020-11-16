Deprem profesöründen Başkan Atay’a teşekkür

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a deprem konusundaki duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkür ederek, övgüde bulundu.

Prof. Dr. Ercan yaptığı açıklamada, “İzmir Depremi olduğunda beni ilk arayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay oldu. Başkan Atay’ın başarılarıyla övünç duyuyorum. Umarım gelecekte kendisiyle bir araya gelebiliriz ve Aydın için depreme hazırlık konusunda neler yapabiliriz, daha ayrıntılı konuşuruz. Kendisini sevgi ile kucaklıyorum” dedi.

Öte yandan Efeler Belediyesi tarafından, yarın (17 Kasım 2020) saat 14.00’te Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu’nda olası bir depreme hazırlık ve depremin en az hasarla atlatılabilmesi için alınacak önlemlerin, yapılabilecek çalışmaların kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte konuşulacağı bir toplantı düzenleneceği duyuruldu.

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