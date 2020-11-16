Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 kişi tutuklandı

Aydın il genelinde güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.
Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 915 Kasım tarihleri arasında, toplam 84 olay ortaya çıkarıldı. 93 şüpheli hakkında işlem yapılan operasyonlar kapsamında, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 yaşı küçük şüpheliye de işlem yapıldı. Operasyonlarda 3 şüpheli ise tutuklandı.
Operasyonlarda 518 gram kubar esrar, 45.32 gram esrar, 169.96 gram metamfetamin, 26.20 gram sentetik kannabinoid, 17 kök kenevir, 12 adet ecstasy ve 2 gram toz esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaların süreceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.