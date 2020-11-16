Aydın'da 5 yeni avukat mesleğe ilk adımını attı

Aydın Barosu’nda stajını tamamlayan 5 avukat, düzenlenen törende mesleki yeminlerini etti.

Aydın Barosu’nda stajlarını tamamlayarak mesleğe ilk adımlarını atan avukatlar Meltem Çelik, Ozan Okur, Mehmet Ali Mamağa, Muhammet Mustafa Yüksel, Vedat Emre Uluşık için Aydın Barosu Sosyal Tesisleri’nde yemin töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Baro Başkanı Gökhan Bozkurt ile Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra Nazilli Belediye Başkanı Avukat Kürşat Engin Özcan’da katıldı.

Törende konuşma yapan Baro Başkanı Bozkurt, “Hukuk açısından çok zor koşullarda mesleğe başlayacak beş arkadaşımızla beraber her şeye rağmen daha da güçlü savunma makamı olacağımızı biliyorum. Ne kadar zor bir süreçten geçersek geçelim elbette sonu aydınlık olacaktır. Dünya geriye götürülmeye çalışıldığı her seferinde mutlaka bir yolunu bulup ileriye gitmesini bilmiştir. Ülkemiz de mutlaka ileriye daha aydınlık yarınlara doğru gidecektir. Ama hiçbir toplum kendi kendine oturarak bunu başaramaz. Ayağa kalkmadan yolunu aramadan çaba göstermeden ve mücadele etmeden hiçbir şey bu dünyada mümkün değil. Bunun akılla olmasından başka da bir çare yoktur. Bu aklı ortaya koyacak olan, bu mücadeleyi en başta sürdürecek olan insanlara umut ve ışık olacak olan avukatlardır. Dünyanın bütün gelişmeleri bütün aydınlanmaları, en başında avukatların yürüdüğü insanlar sayesinde gerçekleşmiştir. O yüzden bugün beş arkadaşımızın da cübbelerini giyerek aramıza katılmaları çok anlamlıdır. Hangi siyasi partiden olursanız olun, hangi dünya görüşüne sahip olursanız olun, bizler önce avukatız. Bizler aklın bilimin hukukun diliyle konuşmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

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