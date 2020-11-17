Hırsızlık şüphelilerinin evinden 2,5 kilogram esrar çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 5 farklı hırsızlık ve diğer olayların3 şüphelisi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’da farklı tarihlerde meydana gelen İkametten Hırsızlık Hayvan Hırsızlığı Nitelikli Konut Dokunulmazlığının İhlali Edilmesi olmak üzere 5 farklı olayın şüphelisi olan Y. P. ve T.T. ve K. T isimli şahıslar Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizce yakalandı. T.T. ve K.T. isimli şahısların evinde yapılan aramalarda çeşitli hırsızlık malzemeleri, 2 kilogram 550 gram esrar maddesi ve 3 gram metamfetamin maddesi , 1 adet elektronik terazi bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.