İzinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde içkili mekanlara düzenlenen denetimlerde izinsiz çalıştığı tespit edilen 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Nazilli’de faaliyet gösteren içkili mekanlarda yaptığı denetimlerde, bir iş yerinin kapalı alanında sigara içildiği, çalışan 2 personelin kimlik bildiriminin yapılmadığı ve 8 yabancı uyruklu şahsın izinsiz olarak çalıştığını tespit etti. Çalışma izinleri bulunmayan kadınların ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi. Bir diğer içkili eğlence mekanında yapılan denetimde ise, saat 22.00’den sonra faaliyetine devam ederek covid19 tedbirlerini ihlal ettiği, kapalı alanında sigara içildiği ve 4 kadın şahsın konsomatrislik yaptığını tespit eden polis ekipleri, idari işlem yapılmak üzere tutanak düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.