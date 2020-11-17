Aydın’da 8 ayda 1568 binaya ruhsat verildi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Aydın’da yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 1 milyar 638 milyon 784 bin 433 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı OcakEylül dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın’da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 864 bin 665 m olurken yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri ise 1 milyar 638 milyon 784 bin 433 TL oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı bin 568, daire sayısı ise 5 bin 518 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 587 bin 779 m, konut dışı kullanım alanı 144 bin 944 m, ortak

kullanım alanı ise 131 bin 942 m oldu.

2020 yılı Ocak Eylül döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 636 bin 615 m olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 2 milyar 976 milyon 592 bin 408 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı bin 585, daire sayısı 8 bin 759 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 885 bin 621 m, konut dışı kullanım alanı 212 bin 713 m, ortak kullanım alanı 538 bin 281 m oldu.

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