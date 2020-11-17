Aydın'a filede ağır konuk

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AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında deplasmanda Türk Hava Yolları ve Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1'lik skorlarla mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde lider Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Maçı Misli.com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Aydın temsilcisi, 14 maçının tümünü kazanan dişli rakibi karşısında bir ilki başarmaya çalışacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk yarıda Vakıfbank'a deplasmanda 3-0 yenilmişti.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2020-11-17 11:28:31



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