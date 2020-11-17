Kuşadası'nda yaşayan yabancılardan depremzedeler için bağış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası'nda yaşayan yabancılardan depremzedeler için bağış

DHA

Kuşadası'nda yaşayan yabancılardan depremzedeler için bağış


Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA) AYDIN Kuşadası'nda yaşayan İngilizler ve İrlandalılar, 30 Ekim'de Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6'lık depremden etkilenen ilçe sakinleri için yardım kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında toplanan parayla depremzedelere gıda ürünleri temin edilerek, Kuşadası Belediyesi'ne teslim edilecek.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden çok sayıda Kuşadalı da etkilendi. İlçede 17 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi. Depremden sonra birçok sivil toplum kuruluşu, çadırda kalmaya devam eden depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyalarına bir destek de Kuşadası'nda yaşayan İngilizler ile İrlandalılardan geldi. Uzun yıllar Hollanda ve ABD'de yaşayan genç girişimci Erhan Özsular öncülüğünde başlatılan kampanya ile Kuşadası'nda yaşayan yabancılardan 6 bin 500 lira toplandı. Bağış ile depremzedeler için gıda ürünleri alınıp, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
'YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ'
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, depremzedeler için yardım kampanyası başlatan İngilizler ve İrlandalılar ile bir araya geldi. Kuşadası'nda yaşayan yabancıların depremzedeler için gösterdikleri duyarlılıktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten Suvari, "Kuşadası, tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kuşadası Belediyesi olarak depremin ardından kentimizde büyük bir seferberlik ilan ettik. Belediye Başkanı'mız Ömer Günel'in talimatıyla tüm ekiplerimiz gece gündüz demeden çalıştılar. Depremzede vatandaşlarımız için çok sayıda hayırsever de yardımlarını esirgemedi. Bizi en çok duygulandıran ise ilçemizde yaşayan siz İngiliz ve İrlandalıların başlatmış olduğu kampanya oldu. Yaralarımızı birlikte saracağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2020-11-17 12:24:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'ın Sultanları lider Vakıfbank'ı ağırlayacak
YEREL HABERLER Aydın'ın Sultanları lider Vakıfbank'ı ağırlayacak
Koçarlı Belediyesi’ne 115 çöp konteyneri hibe edildi
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesi’ne 115 çöp konteyneri hibe edildi
İntihar eden Sibel´in ailesi, erkek arkadaşının tehdit ve şantajdan aldığı cezaya itiraz edecek
YEREL HABERLER İntihar eden Sibel´in ailesi, erkek arkadaşının ...
Kaymakam ve Belediye Başkanı vatandaşları videolu mesaj ile uyardı
YEREL HABERLER Kaymakam ve Belediye Başkanı vatandaşları videolu ...
Aydın'a filede ağır konuk
YEREL HABERLER Aydın'a filede ağır konuk
Didim Belediye Başkanı Atabay çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Didim Belediye Başkanı Atabay çalışmaları denetledi
Didim’de yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Didim’de yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor
Aydın’da 8 ayda 1568 binaya ruhsat verildi
YEREL HABERLER Aydın’da 8 ayda 1568 binaya ruhsat verildi
İncirliova Belediyesi'nden sigara uyarısı
YEREL HABERLER İncirliova Belediyesi'nden sigara uyarısı
Muhtar'dan mahalleliye 'AFAD Gönüllüsü' çağrısı
YEREL HABERLER Muhtar'dan mahalleliye 'AFAD Gönüllüsü' çağrısı
Aydın'da konut satışları yüzde 3.9 oranında arttı
YEREL HABERLER Aydın'da konut satışları yüzde 3.9 oranında arttı
Tost makinesi hırsızı yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Tost makinesi hırsızı yakayı ele verdi
Aydın Valiliği'nden izolasyon uyarısı
YEREL HABERLER Aydın Valiliği'nden izolasyon uyarısı
İzinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı
YEREL HABERLER İzinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı
Korona virüs Aydın'da bir can daha aldı
YEREL HABERLER Korona virüs Aydın'da bir can daha aldı
Nazilli’de kaçak içki ve tütün operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli’de kaçak içki ve tütün operasyonu
Hırsızlık şüphelilerinin evinden 2,5 kilogram esrar çıktı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelilerinin evinden 2,5 kilogram esrar ...
Sökeli öğrenci velileri yeni bina istiyor
YEREL HABERLER Sökeli öğrenci velileri yeni bina istiyor
Aydın'da cenaze namazlarına korona önlemi
YEREL HABERLER Aydın'da cenaze namazlarına korona önlemi
Aydın'da kaçak tütün ve içki operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın'da kaçak tütün ve içki operasyonu: 4 gözaltı
Kaymakamlık vatandaşları anonsla uyarıyor
YEREL HABERLER Kaymakamlık vatandaşları anonsla uyarıyor
Aydın'da 5 yeni avukat mesleğe ilk adımını attı
YEREL HABERLER Aydın'da 5 yeni avukat mesleğe ilk adımını attı
Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 kişi ...
Deprem profesöründen Başkan Atay’a teşekkür
YEREL HABERLER Deprem profesöründen Başkan Atay’a teşekkür

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X