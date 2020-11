Çocuklarının hastalığına çare bulunamayan Semen Ailesi, yetkililerden yardım istedi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan Semen ailesinin çocukları tedavisi olmayan bir hastalıkla pençeleşiyor. Sürekli kırmızı renkte kusarak dışkılayan çocuklarının gözlerinin önünde eriyip gitmesine dayanamayan 24 yaşındaki 3 çocuk annesi Ceylan Semen ve inşaat işçisi 32 yaşındaki baba İbrahim Semen yetkililerden yardım istedi. Semen Ailesi, "Çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz. Ne olur çocuklarımıza yardımcı olsunlar. Gözümüzün önünde eriyip gidiyorlar. Çalmadık kapı bırakmadık ama hastalığın çaresini bulamadık" diye konuştular.



İncirliova’nın Gerenkova Mahallesi’nde yaşayan ev hanımı Ceylan Semen (24) ve inşaat işçisi İbrahim Semen (32) çiftinin çocukları tedavisi bulunamayan bir hastalıkla mücadele ediyor. Çiftin 3 çocuğundan ikisinde görülen ve henüz tedavisi bulunamayan hastalık için Semen Ailesi'nin çalmadığı kapı kalmadı. Özel ve devlet hastanelerine defalarca başvuran anne Ceylan ve baba İbrahim Semen, çocuklarına uygulanan tedavilerden şu ana kadar sonuç alınamadığını belirterek çaresiz bir durumda sağlık camiasından çocuklarının tedavisi için yardım beklediklerini söylediler.



İlk olarak ortanca çocuklarında başladı

Hastalığın şu anda 3 buçuk yaşında olan ortanca çocuğu Yusuf’un 4 aylıkken vücudunda döküntüler olarak başladığını ifade eden anne Ceylan Semen, "Oğlumuzun vücudunun çeşitli yerlerinde cilt döküntüleri fark ettik. Hemen ardından kusma ve ishaller başladı. Bunun üzerine Adnan Menderes Üniversitesi’ne götürdük. Burada uygulanan ilaç tedavisinin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada kolonoskopi yapıldı ve herhangi bir sorunun olmadığı kan değerlerinin de normal olduğu söylendi. Alerjiye bağlı olabileceği düşünülerek 6 ay boyunca özel bir mama kullanıldı. Mama kullanımı sırasında biraz düzelme görüldü. Bu tedavinin ardından tekrar kusmaları seyrek olarak başladı ama oğlumuz 1,5 yaşına geldiğinde hastalık tekrar başladı. İçtiği suyu dahi çıkartır hale geldi. Sofraya oturduğumuzda bile kusacak diye poşetle oturur olmuştuk. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sürekli takibi altındaydık. Daha sonra yine İzmir’de Ege Üniversitesi Hastanesi’ne ve Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne gittik. Özel hastanelere başvurduk. Son olarak da İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gittik. Orada da 24 gün kaldık ve alerjiye bağlı olabileceği söylendi. Orda da özel mamalar kullandık. O süre içerisinde mama dışında herhangi bir şey yemedi ama gene de kusmaları oldu. Bir tek B12 eksikliği görüldü, her hafta B12 iğnesi vuruluyor. Ancak çocuklarımın sağlık sorunu halen kesin sebebi belirlenmediği için çözülmedi" diye konuştu.



Çocuklarının hastalığının teşhisinin yapılıp tedavisinin bir an önce edilmesi için sağlık camiası ve yetkililerden gelecek müjdeli bir haber beklediklerini kaydeden baba İbrahim Semen, "Sağlık camiası gerçekten sorunumuzla ve çocuklarımızın sağlığına kavuşması için çok emek verdi. Ancak hastalık tam teşhis edilemedi ve tedavisi de olmadı. Yetkililerden ve sağlık camiasından isteğimiz çocuklarımızın hastalığının bir an önce teşhis edilip tedavisi de yapılarak sağlığına kavuşması" dedi.

