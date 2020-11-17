Rektör Aldemir, ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

ADÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili Öğretim Görevlisi Özden D. Faydalıgül, pandemi döneminde hijyen kuralları aksatılmadan kontrollü kütüphane hizmetlerine devam edildiğini belirterek, “Kütüphanemizin abone olduğu 38 bin elektronik dergi ve 280 bin elektronik kitap ile Kovid salgını nedeniyle kütüphaneye gelemeyen araştırmacılar ve öğrenciler için kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi. Kütüphanenin elektronik kaynak sayısının ve alt yapısının iyi olduğunu söyleyen Faydalıgül, diğer üniversite kütüphaneleri ile yapılan iş birliği programları ile kütüphanemizde olmayan kitap veya makalenin sağlandığını belirtti. Faydalıgül, “İlk defa uygulanmaya başlanan Online kütüphane Oryantasyon Programı yoğun ilgi gördü. Talep eden bölümlere 1 ayda 30 oturum yapıldı, bu sayede 600 öğrenciye veri tabanları, bilgi okuryazarlığı, intihal programları ve referans yönetim araçları hakkında eğitim verildi” diyerek yapılan oryantasyon programları hakkında bilgi verdi.

Kütüphane web sayfasında yer alan ve uzman kütüphaneciler ile anında iletişim kurulan Çevrim İçi Canlı Destek Programı'nın pandemi döneminde etkin olarak kullanıldığını ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Çevrim İçi Canlı Destek Programı ile kütüphane kaynaklarına erişim ile ilgili sorun yaşayan öğrenci ve araştırmacılara anında hizmet verildi. Elektronik dergi ve kitaplarla da kütüphane işleyişimiz devam ediyor. Eğitim ve öğrenme hiçbir zaman ara vermemeli bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.



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