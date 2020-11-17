Didim’de Başkan yardımcısı Şener, Kovid-19’a yakalandı

Didim belediye başkan yardımcısı Zeynel Şener’in Kovid 19 testi pozitif çıktı. Şener’in tedavisine başlandığı öğrenildi.
2014 yerel seçimlerinde Millet ittifakından Belediye meclis üyesi seçilen ve ardından Belediye başkan yardımcılığı görevine getirilen Didim belediye başkan yardımcısı Zeynel Şener’in Kovid 19 testi pozitif çıktı. Şener’in Akbük Mahallesi'ndeki evinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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