Başkan Çerçioğlu, Yıldız Kenter'i andı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çerçioğlu, Yıldız Kenter'i andı

İHA

Başkan Çerçioğlu, Yıldız Kenter'i andı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın gelini olarak bilinen usta oyuncu Yıldız Kenter’i, ölümünün 1. yıldönümünde unutmadı.
Aydın’ın yetiştirdiği önemli sanatçılardan merhum Şükran Güngör’ün eşi ve Türk Tiyatrosu’nun Devlet sanatçısı unvanlı usta oyuncusu Yıldız Kenter, ölümünün 1. yıldönümünde anıldı. Aydın’ın gelini olan usta oyuncu Kenter’i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, paylaşımında usta oyuncunun sözünü paylaşarak “Türk sinema ve tiyatrosunun değerli sanatçısı Yıldız Kenter'i vefatının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüs vakaları artınca vatandaşa videolu mesajla uyarıda bulundular
YEREL HABERLER Koronavirüs vakaları artınca vatandaşa videolu ...
Didim’de Başkan yardımcısı Şener, Kovid-19’a yakalandı
YEREL HABERLER Didim’de Başkan yardımcısı Şener, Kovid-19’a ...
Didim’de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi
YEREL HABERLER Didim’de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi
Aydem Perakende enerjisini AKUT ile paylaşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Aydem Perakende enerjisini AKUT ile paylaşmaya devam ...
Rektör Aldemir, ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Aldemir, ADÜ Recep Tayyip Erdoğan ...
Aydın'da kan bağışı beklenilen seviyenin altında
YEREL HABERLER Aydın'da kan bağışı beklenilen seviyenin altında
Çocuklarının hastalığına çare bulunamayan Semen Ailesi, yetkililerden yardım istedi
YEREL HABERLER Çocuklarının hastalığına çare bulunamayan Semen ...
İncirliovalı depremzede aileye yardım eli
YEREL HABERLER İncirliovalı depremzede aileye yardım eli
Kuşadası'nda yaşayan yabancılardan depremzedeler için bağış
YEREL HABERLER Kuşadası'nda yaşayan yabancılardan depremzedeler için ...
Aydın'ın Sultanları lider Vakıfbank'ı ağırlayacak
YEREL HABERLER Aydın'ın Sultanları lider Vakıfbank'ı ağırlayacak
Koçarlı Belediyesi’ne 115 çöp konteyneri hibe edildi
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesi’ne 115 çöp konteyneri hibe edildi
İntihar eden Sibel´in ailesi, erkek arkadaşının tehdit ve şantajdan aldığı cezaya itiraz edecek
YEREL HABERLER İntihar eden Sibel´in ailesi, erkek arkadaşının ...
Kaymakam ve Belediye Başkanı vatandaşları videolu mesaj ile uyardı
YEREL HABERLER Kaymakam ve Belediye Başkanı vatandaşları videolu ...
Aydın'a filede ağır konuk
YEREL HABERLER Aydın'a filede ağır konuk
Didim Belediye Başkanı Atabay çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Didim Belediye Başkanı Atabay çalışmaları denetledi
Didim’de yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Didim’de yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor
Aydın’da 8 ayda 1568 binaya ruhsat verildi
YEREL HABERLER Aydın’da 8 ayda 1568 binaya ruhsat verildi
İncirliova Belediyesi'nden sigara uyarısı
YEREL HABERLER İncirliova Belediyesi'nden sigara uyarısı
Muhtar'dan mahalleliye 'AFAD Gönüllüsü' çağrısı
YEREL HABERLER Muhtar'dan mahalleliye 'AFAD Gönüllüsü' çağrısı
Aydın'da konut satışları yüzde 3.9 oranında arttı
YEREL HABERLER Aydın'da konut satışları yüzde 3.9 oranında arttı
Tost makinesi hırsızı yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Tost makinesi hırsızı yakayı ele verdi
Aydın Valiliği'nden izolasyon uyarısı
YEREL HABERLER Aydın Valiliği'nden izolasyon uyarısı
İzinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı
YEREL HABERLER İzinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı
Korona virüs Aydın'da bir can daha aldı
YEREL HABERLER Korona virüs Aydın'da bir can daha aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X