Kuşadası’nda düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu tamamlandı

Kuşadası’nda, Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle ve Kuşadası Ticaret Odası’nın katkılarıyla düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu sona erdi.

Kadın girişimcilere ulaşmak, işlerini büyütmek ve sürdürülebilir kılmak, uluslararası arenada rekabetçi güçlerini artırmak ve girişimci ruhlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu, 19 Ekim 13 Kasım tarihleri arasında Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonunda, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşti.

Kadın girişimciler; 10 gün süreyle, 3’ü online olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden, 10 farklı konuda eğitim aldılar. Kuşadalı girişimcilerin yanı sıra, çevre il ve ilçelerden kadın girişimcilerin de yoğun ilgi gösterdiği “Kadın Girişimci Yönetici Okulu”nu tamamlayan girişimci kadınlar, önümüzdeki günlerde Kuşadası Ticaret Odası’nda düzenlenecek olan törenle sertifikalarını alacaklar.

10 farklı eğitim programından oluşan Kadın Girişimci Yönetici Okulunu hem iş, hem de kişisel hayatları için son derece faydalı bulduklarını dile getiren katılımcı kadın girişimciler, bu imkanı kendilerine sağlayan Garanti BBVA, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve Kuşadası Ticaret Odası’na teşekkür ettiler.

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