Aydın'dan 45 günde 83 ülkeye 70,22 milyon liralık incir ihracatı yapıldı Aydın inciri, tüm dünyanın ağzını tatlandırıyor

Aydın İnciri, 30 eylülde başlayan ihracatın ardından son bir buçuk ayda 70 milyon 220 bin dolarlık gelir getirdi. Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, 83 ülkeye yapılan ihracatı değerlendirerek, “Bir buçuk ayda 70 milyon doları aşan ihracat rakamına ulaştık. Pandemi etkisi nedeniyle korkan üretici ve tüccar bu sene incirini daha erken satacak” dedi.

Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, kuru incir sezonu ve ihracatı değerlendirdi. Başkan Kırlıoğlu, 30 Eylül'de başlayan kuru incir ihracatında bu sezon son bir buçuk ayda 83 ülkeye toplamda 70 milyon 220 bin dolarlık ihracat yaparak Aydın İncirinin önemli bir gelire neden olduğunu ifade etti. Başkan Kırlıoğlu, “İncir üreticisi pandemi ile birlikte incirin ellerinde kalacağı düşüncesindeydi. Ama gelinen noktada son bir buçuk ayda 83 ülkeye toplamda 70 milyon 220 bin dolarlık ihracat yaptık. Aydın ekonomisi için çok önemli bir gelir kaynağı diye düşünüyorum. Çiftçimiz ve tüccarımız çok memnun oldu. Kutsal bir meyve olan incir başta Almanya, Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine, daha sonrada Arabistan uzak doğu ülkelerine olmak üzere toplamda 83 ülkeye ihraç ediliyor. Pandemiye rağmen bu sene şifa deposu inciri üreten üreticimiz mutlu oldu” dedi.

Salgın nedeniyle doğal ürünlere yönelen yurt dışı kaynaklı tüketici, Aydın'ın milli meyvesi olan ve Aydın dağlarında yetiştirilip son derece modern tesislerde işlenen kuru incir başta olmak üzere tüm yerel ürünlere yoğun rağbet gösterdi. Rağbetin artası ile birlikte ihracat rakamlarının da yükseldiği belirtildi.

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