Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank: 1-3

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Rıza Yelpaze (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi (xx), Janset Cemre (xx), Meryem (xx), Grothues (xx), Hande (xx), Aslıhan (x), Pınar (x), Berra (xx), Ecem (x), Pelin (x), Eylül (xx), Cansu (x)

VAKIFBANK: Kübra (xxx), Cansu (xxx), Hackley (xxx), Ayşe Melis (xxx), Haak (xxx), Guimaraes (xxx), Ayça (xxx), Gözde (xx), Ognjenovic (xx), Meliha (xx)

SETLER: 8-25, 14-25, 25-22, 15-25

SÜRE: 90 dakika (21, 21, 27, 21)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, 17'nci hafta mücadelesinde evinde lider VakıfBank'a 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 8-25, 14-25, 25-22 ve 15-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla VakıfBank, 15'te 15 yaparak namağlup unvanını ve zirvedeki yerini korudu. Sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet serisini de 32 maça çıkardı. Aydın ekibi ise 17'nci maçında 8'inci yenilgisini aldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2020-11-18 15:05:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.