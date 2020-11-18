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AK Parti İl Başkanı Özmen’den Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Bütçe’ eleştirisi “Bütçeler belediye başkanlarının misyon ve vizyonunun göstergesidir. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi yetersizdir”

İHA

AK Parti İl Başkanı Özmen’den Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Bütçe’ eleştirisi “Bütçeler belediye başkanlarının misyon ve vizyonunun göstergesidir. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi yetersizdir”

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı basın açıklaması ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin her geçen gün azaldığını belirterek “Bütçeler belediye başkanlarının misyon ve vizyonunun göstergesidir. Büyükşehir Belediyesinin bütçesi yetersizdir” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye bütçesinin 2017 yılında 920 milyon TL, 2018 yılında 935 milyon TL, 2019 yılında 950 milyon TL, 2020 yılında 810 milyon TL ve 2021 yılı için 830 milyon TL olarak belirlendiğini hatırlatan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “Görüldüğü üzere şehrimizin bütçesi yerinde saymaktan bile uzak 5 yıl öncesine göre 90 milyon TL azalmıştır. Bir de planlanan bu bütçenin hayata geçirilmesi var. Örneğin; 2018 yılı bütçe gelirleri gerçekleşme oranı yüzde 59,54 iken gider gerçekleşme oranı yüzde 79,50’dir. 2017 yılında ise bütçenin gerçekleşme oranı 48’dir” diyerek Aydın Büyükşehir Belediye yönetimini eleştirdi.
Nüfus olarak Aydın’ın en küçük ilçelerinden biri olan Buharkent Belediyesinin 2017 yılında 10 milyon TL olan bütçesini, 2018’te 11 milyon TL’ye, 2019’da 15 milyon TL’ye, 2020’de 11 milyon 250 bin TL’ye, 2021 yılında ise 2017 yılı bütçesine göre ikiden fazlaya katlayarak 22 milyon 500 bin TL’ye yükselttiğini hatırlatan AK Pati İl başkanı Özmen, “Kuşkusuz iki Belediyenin nüfusu ve yapısı karşılaştırılamaz ama ufuk ve vizyon ile şehre hizmet aşkı birleşince Buharkent Belediyemiz örneğinde görüldüğü gibi tekeden süt de çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Açıklamasına “Bütçeler aynı zamanda Belediye Başkanları’nın da bir nevi vizyonu ve misyonunun bir göstergesidir” diyerek devam eden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer özmen, “Buna göre bu, 5 yılda 90 milyon TL geriye giden Aydın Büyükşehir Belediye Bütçesi de vizyonun ve misyonun açık göstergesidir. Grubumuz bütçeyi encümen kararı doğrultusunda şehre hizmet edilsin anlayışı ile kabul etmiştir. Ancak bütçe yetersizdir. Örneğin son deprem ile birlikte tekrar deprem gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu süreçte Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’na ayrılan 5 milyon TL’lik rakamı yetersiz buluyoruz. Yine Tarım şehri olan Aydınımızda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na ayrılan 8 milyon TL de yetersizdir. Tabi dönem sonunda bunların ne kadarı gerçekleşecek o da ayrı bir konu. Bunu da hep birlikte göreceğiz” dedi.
“Yıkım kararı olan okul binaları”
Açıklamasında gündemdeki konuları da değerlendiren Başkan Özmen, “Gündemde olan bir diğer konu ise Aydın’da yıkımına karar verilen 9 tane okul binası bulunmaktadır. 7 tanesinin yıkım ihalesi gerçekleşmiş yıkımı yapılmaktadır. Diğer iki bina da boşaltılmış durumdadır. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre okullarımızın güçlendirme çalışmaları da hızlı bir şekilde devam etmektedir” dedi.
“AydınDenizli otoyolnun temelinin Denizli’de atılması”
Açıklamasında son günlerin polemik konularından birisi haline gelen; Pazartesi günü temeli atılan AydınDenizli otoyolunun temel atma töreninin Denizli’de atılması hususunu da değerlendiren Özmen, “Otoyolun üç şantiyesinden biri Denizli’de ikisi Aydın’da, Kuyucak ve Dalama’da olacaktır. Otoyol inşaatında yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanacak ve kullanılacak malzemenin temininde yerel kaynaklardan faydalanma konusunda azami gayret gösterilecektir. Uzun yıllardır beklenen, bölgeye hem ticari, hem turizm, hem de ulaşım noktasında ciddi imkanlar sağlayacak olan bu otoyolun iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanarak faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca hem Aydın, hem de Denizli illerimizde bu zamana kadar görev yapmış ve şu anda görevde olan tüm milletvekillerimizin bu projenin hayata geçirilmesi noktasındaki gayret ve çalışmaları herkes tarafından bilinmektedir. Daha önce de köprüleri ve otoyolları eleştiren zihniyet açılışını da Aydın sınırlarında yapacağımız bu otoyol faaliyete geçtiğinde umarım mahcup olacaktır. Ayrıca biz Aydın olarak 20 yıldır otoyol konforunu yaşayan bir il olarak, Denizli otoyol ile daha yeni tanışacak. Bu tür polemikler ile kimse şehrimize yaptığımız ve yapacağımız hizmetlere gölge düşürmeye kalkmasın. Aydın’da bizim, Denizli’de bizim. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirme gayreti ile milletvekillerimizle beraber çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz inşallah” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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