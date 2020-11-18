Nazilli Belediyespor'da koronavirüs vakaları artıyor

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın), (DHA) Misli.com 3´üncü Lig 2´nci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor´un yarın iç sahada oynayacağı Çengelköyspor karşılaşması öncesi 3 futbolcu, 1 antrenör ve 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpte daha önce futbolcular Mert Çapar ve Zafer Özden dahil birçok çalışanın testi pozitif sonuçlanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

2020-11-18 18:09:46



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