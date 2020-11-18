Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı



Murat GÜRKAN/Nazilli (Aydın), (DHA)- AYDIN´ın Nazilli ilçesinde, 15 gün içerisinde 4 farklı otomobilden hırsızlık yapan Bilal Yıldırım (32), polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Daha önce de benzer suçlardan, 10 ayrı suç dosyası bulunan Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçede, bir hafta içerisinde farklı adreslerde park halindeki 4 ayrı otomobilin camları kırılarak hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelinin daha önce de aynı suçlardan, hakkında 10 ayrı suç dosyası bulunan Bilal Yıldırım olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakın takibe alan ekipler, Yıldırım'ı Yeni Mahalle 372 Sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin kelebek camını açmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Bilal Yıldırım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2020-11-18 20:36:56



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