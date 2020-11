Aydın’ın yanı başında bir doğa harikası: “ Koçak Kanyonu “

Aydın’ın hemen başında Eğrikavak ve Akçaköy arasında yer alan doğa harikası Koçak Kanyonu, korunması gereken doğal alanların başında yer alıyor.

Derin yarların oluştuğu vadinin her iki yanından geçen yollar doğal seyir terası görevi üstlenirken, vadiye hayat veren su, birçok yan dere tarafından beslenerek geçtiği Menoegüme, Gürlek ve Koçak gibi yörelerin ismiyle isimleriyle anılıyor. Yaklaşık 8 kilometre kıvrılarak giden vadi içinden akan çayın ismini alarak Koçak Kanyonunu oluşturuyor. Her bir köşesinden farklı güzelliklerin görüldüğü kanyon biyolojik çeşitlilik açısından zengin türlere ev sahipliği yapıyor. Yukarıdan suya inildiğinde insanın kendini tropikal bir ormana girdiği hissi veren Koçak Kanyonu’nda özgün kliması sayesinde farklı bitki türlerini çok kısa mesafelerde görebilmek mümkün.

Bölgede inceleme yapan Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) Bahattin Sürücü, Koçak Kanyonu’nun koruma altına alınarak, eko turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Başta Aydın Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün konuya duyarlılıkla yaklaşacaklarını kaydeden Kuşadası EKODOSD Başkanı Sürücü, “ Bu kadar yoğunlukta sadece Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda görebileceğimiz Sandal ağaçları, zengin floranın içinde en çok göze çarpan ağaç türüdür. Suyun dibinde asırlardır ayakta duran devasa boyuttaki çınarlar, meşe türleri, Menengiçler, Defneler yukarı çıktıkça yerini zeytin ve kestanelere bırakmaktadır.

Sık bitki örtüsü içinde yürürken aromatik ve tıbbi bitkilerin dayanılmaz kokusunu içinize çekerken, suyun çıkardığı gürlemelerin oluşturduğu küçük şelalelerin doyumsuz güzelliğini seyretmeye doyamaz insan. Bitki koridoru oluşturan sarmaşıkların içinden geçerken bazen gökyüzünün kaybolduğunu hissederseniz. Su kenarında oluşturdukları harımlarda köylülerin ürettiği sebzelerin ve diktikleri meyvelerin lezzetini tatmadan bilemezsiniz. Zeytin ve incir ağaçlarının kardeşçe yaşadığı yükseltilerin üzerinde, bölgenin en lezzetli kestane ve cevizleri yetişmektedir. Bir doğa harikası olan Koçak kanyonu, ne yazık ki son 15 yıl içinde yavaş yavaş değişime uğramaktadır. Neredeyse her köşesinde açılan yollar, bölgenin biyolojik çeşitliliğini tehdit etmektedir “ dedi.

Aydın’ın yanı başındaki bu doğa cennetinin yok olmaması için, mutlaka özel bir koruma statüsü getirilmesini isteyen Sürücü, “ Özellikle doğa yürüyüşçülerinin büyük keyif alacağı, muhteşem güzellikleri izleyebileceği çok güzel rotalar bulunmaktadır. Koruma statüsü verildikten sonra burada yapılacak rota çalışması sayesinde, bölge köylerinden Eğrikavak ve Akçaköy ekoturizm faaliyetlerinden önemli katkı elde edecektir. Aksi halde, her geçen yıl büyüyen tahribatlar, bölgenin en önemli sorunu olan çöpler Koçak Kanyonunun tüm güzelliğini bitirecektir. Koçak Kanyonunun korunarak ekoturizme kazandırılması için, başta Aydın Valiliği’nin ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün konuya duyarlılıkla yaklaşacaklarını umuyoruz “ diye konuştu.

