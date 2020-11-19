Kuşadası’nın turistik çarşıları yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nın turistik çarşıları yenileniyor

İHA

Kuşadası’nın turistik çarşıları yenileniyor

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarının alt ve üst yapısını yenilemek amacıyla başlatılan çalışmalar kesintisiz olarak sürüyor. Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı ve Sabucalı Sokak’ta eş zamanlı olarak devam eden yenileme çalışmaları 7/24 esasına göre yürütülüyor.
Kuşadası Belediyesi, Türkmen Mahallesi, Balıkçılar Meydanı ve Kemal Arıkan Caddesi’nin ardından kentin ana arterleri üzerinde yer alan turistik çarşılarda yenileme çalışmalarına başladı. Kuşadası’nı modern bir turizm kenti haline getirmek amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kahramanlar ve Sağlık caddeleri ile Sabucalı, Öge ve Sevgi sokakların alt ve üst yapıları bütünüyle yenilenerek peyzaj ve cephe düzenlemeleri yapılacak.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in çarşı esnafı ile yaptığı bilgilendirme toplantısının ardından Sağlık Caddesi’nde ilk kazmanın vurulmasıyla başlayan yenileme çalışmaları Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı ve Sabucalı Sokak’ta eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgede gerçekleşen zemin sökümü, tesviye ve hafriyat çalışmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, içme suyu hattı döşeme çalışmalarına, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı. İlgili kurumlar tarafından elektrik, telefon ve internet hatlarının da yenileneceği çalışmalar Öge Sokak, Sevgi Sokak ve Kahramanlar Caddesi ile sürecek. Alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda Kuşadası Belediyesi tarafından 25 bin 513 metrekarelik doğal taş döşemesi ve 3 bin 700 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Son olarak ise aydınlatma sistemleri yenilenecek, işletmelerin cephe ve tabela düzenlemeleri birbiriyle uyumlu hale getirilecek.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından turistik çarşıların modern ve ışıl ışıl bir görünüme kavuşacağını belirtti. Türkmen Mahallesi’nde, Balıkçılar Meydanı’nda ve Kemal Arıkan Caddesi’nde olduğu gibi ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülecek yenileme çalışmaları ile çarşılarda uzun yıllar boyunca alt ve üst yapı sorunu yaşanmayacağını belirten Başkan Ömer Günel “Çarşılarımıza düzen, disiplin, estetik ve kalite getirecek olan yenileme çalışmalarımız esnafımıza önemli bir katma değer sağlayacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli’de oto faresi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli’de oto faresi suçüstü yakalandı
Aydın’ın yanı başında bir doğa harikası: “ Koçak Kanyonu “
YEREL HABERLER Aydın’ın yanı başında bir doğa harikası: “ Koçak ...
Kaymakam Yücel, Emlak Müşavirleri Derneği’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Yücel, Emlak Müşavirleri Derneği’ni ziyaret ...
11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdüğü anlar kamerada
YEREL HABERLER 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdüğü anlar kamerada
Emekli maaşını çeken çift alışveriş yolunda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Emekli maaşını çeken çift alışveriş yolunda kaza ...
TIR´la çarpışan traktör sürücüsü hayatını kaybetti  
YEREL HABERLER TIR´la çarpışan traktör sürücüsü hayatını kaybetti  
Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü ...
Kuşadası Belediyesi’nde 28 çalışanın korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nde 28 çalışanın korona virüs ...
Hafriyat kamyonu traktörü metrelerce sürükledi: 1 ölü
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu traktörü metrelerce sürükledi: 1 ölü
Nazilli Belediyespor'da koronavirüs vakaları artıyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da koronavirüs vakaları artıyor
Aydın’da yarın sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Aydın’da yarın sağanak yağış bekleniyor
Başkan Tuncel’den, Dekan Genç’e teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Tuncel’den, Dekan Genç’e teşekkür
AK Parti İl Başkanı Özmen’den Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Bütçe’ eleştirisi “Bütçeler belediye başkanlarının misyon ve vizyonunun göstergesidir. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi yetersizdir”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Özmen’den Büyükşehir ...
Efeler’e “Acil Afet Haberleşme İstasyonu” kurulacak
YEREL HABERLER Efeler’e “Acil Afet Haberleşme İstasyonu” kurulacak
Pazar yerlerinde denetim bahane, kuralsızlık şahane Sigara içen de oldu, maskesiz satış yapan da
YEREL HABERLER Pazar yerlerinde denetim bahane, kuralsızlık ...
Koçarlı Çakırbeyli ve Dedeköy Pazarı kurulmayacak
YEREL HABERLER Koçarlı Çakırbeyli ve Dedeköy Pazarı kurulmayacak
Kadın banka müdürüne saldırı duruşmasında karar 24 Kasım'da verilecek
YEREL HABERLER Kadın banka müdürüne saldırı duruşmasında karar 24 ...
Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank: 1-3
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank: 1-3
Kuşadası’nda 2 uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 2 uyuşturucu operasyonunda 6 kişi ...
Reenjekte vanasının arızası onarıldı, sorun çözüldü
YEREL HABERLER Reenjekte vanasının arızası onarıldı, sorun çözüldü
Aydın Büyükşehir, Vakıfbank’a 3-1 mağlup oldu
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, Vakıfbank’a 3-1 mağlup oldu
Nazilli Belediyesi eş zamanlı çalışma başlattı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi eş zamanlı çalışma başlattı
Aydın'dan 45 günde 83 ülkeye 70,22 milyon liralık incir ihracatı yapıldı Aydın inciri, tüm dünyanın ağzını tatlandırıyor
YEREL HABERLER Aydın'dan 45 günde 83 ülkeye 70,22 milyon liralık ...
Otobüslere alınmayan Ferit Amca'yı Sağlık Müdürlüğü misafir etti
YEREL HABERLER Otobüslere alınmayan Ferit Amca'yı Sağlık Müdürlüğü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X