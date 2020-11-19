Aydınlı kahveciler devlet desteği bekliyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve 20 yılı aşkın süredir kahvehane işletmeciliğe yapan Macit Aktuğ, alınan yeni kısıtlamaların ardından zor duruma düştüklerini belirterek, destek beklediklerini ifade etti.

20 Kasım itibariyle tekrar dükkanlarını kapatmak zorunda kalacak olan Aydınlı kahveciler, yetkililere seslenerek destek istedi. Efeler’de 20 yılı aşkın süredir kahvehane işleten Macit Aktuğ, gelen yasaklar sonrasında devletin küçük işletmelerin elinden tutması gerektiğini ifade etti. Devletin, SSK, Bağkur ve kredi borçlarını en az 23 ay ertelemesi gerektiğini ifade eden Aktuğ; “Şimdi yapılandırma başlıyor. Yapılandırma sürecinde ise devletimiz bize nefes aldırmalı destek olmalı. Geçen defa yapılan kısıtlamalardan sonra çoğu esnaf arkadaşım kredi kullandı. Şimdi onların ödemesi geldi. Hepimizin borcu var ve hepimiz zor durumdayız. İşin durumu ortada” dedi.

"Oyunların yasaklanması bizi daha da etkiledi"

Pandemi öncesinde ortalama 600 çay sattıklarını şimdi ise 150 çaya düştüklerini dile getiren Aktuğ; “2,5 ay kapalı kaldık. Tedbirli bir şekilde yapılan düzenlemeler doğrultusunda kısıtlanmış bir şekilde yeniden açıldık. Oyunların yasaklanması bizleri güç duruma soktu. Kazancımız yarıdan fazla düştü. Bizim kazancımızın 3’te birini oyunlar teşkil ediyordu. Günlük 200 TL’ye yakın zararımız var. Elektrik faturası, su faturası, personel masrafı derken giderlerimiz yüksek, kazancımız düşük. Bu dönemde bu şartlarla bir işyerini döndürmezsiniz. İlk yasakların olduğu dönemde 75 gün kapalı kaldık ve çok sıkıntı çektik. Zararımıza bakacak olursak sanırım 20 bin TL civarındadır. Şimdi verilen tarihe göre de ortalama 10 bin TL zararım olur. Ama yapacak bir şey yok. Bu hastalık hepimizin başına dert ve inşallah en kısa sürede üstesinden geliriz. Devlet turizm sektörüne büyük destek verdi. O desteği biz küçük esnaflar alabilseydik ihya olurduk" dedi.



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