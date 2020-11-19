ASKİ altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Kent genelinde çalışmalarını sürdüren ASKİ; Kuşadası, Nazilli, Söke, Didim ve Efeler ilçelerinde eşzamanlı olarak altyapı hizmetlerine devam ediyor.

Kentin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar yürüten Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Aydın genelinde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımı olan Kirazlı İçme Suyu İsale Hattı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kuşadası’nın içme suyu ihtiyacını uzun yıllar boyunca önemli oranda karşılayacak olan bu hat modern bir altyapıya da sahip olacak.

Büyükşehir’in Nazilli’ye yatırımları da devam ediyor. Nazilli’nin farklı noktalarında pek çok çalışma yapılırken, Yeşil Mahalle’de yağmur suyu menfez çalışması ve Arslanlı Mahallesi 3164. sokak’ta içme suyu şebeke hattı yapımı gerçekleştiriliyor. Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yatırımlarına devam eden ASKİ, Didim’in Hisar Mahallesi’nde kanalizasyon hattı çalışmalarını ile Söke’nin Konak ve Kemalpaşa Mahallelerinde de içme suyu isale hattı çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir’in dev yatırımlarında biri olan ve yapımında sona doğru gelinen Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi (ASTİS) yağmur suyu hat çalışmaları ile şiddetli yağışlarda yaşanabilecek taşkın ihtimaline de son verilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ASKİ’nin Aydın genelindeki çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti.



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