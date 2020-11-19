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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kovid-19 birimleri hakkında bilgi verdi

İHA

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kovid-19 birimleri hakkında bilgi verdi

Kovid19 ile mücadele kapsamında paylaşımda bulunan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimler hakkında Aydınlıları bilgilendirdi.
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da vaka sayılarında artış yaşanmasının ardından sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. İl genelinde alınan tedbirler kapsamında Aydın İl Sağlık Müdürlüğünce Kovid19 birimleri kurulmaya devam ederken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, birimler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
Temaslı veya pozitif olarak evlerinde karantina altında olan vatandaşları da ihtiyaç halinde irtibata geçebileceği birimleri hatırlatan Müdür Açıkgöz, açıklamasında “Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Temasınız nedeniyle izolasyon sürecine girmiş olduğunuz bu dönemde yalnız değilsiniz. İnşallah bu süreci şifa ile birlikte atlatacağız. Müdürlüğümüz tüm imkanlarıyla tedavi ve takip sürecini en rahat şekilde atlatmanız için yanınızda olacaktır. Belirlenen bu tedbirler acı tecrübelerin birikimi olup telafisi mümkün olmayan bu konuya göstereceğiniz işbirliği ve uyum gerek sizin sağlığınız, gerekse sevdiklerinizin korunması açısından hayati öneme sahiptir. Sizlerle iletişim içinde olan ve risk altında çalışmasına rağmen büyük özveri ile görevlerini yapan sağlık çalışanlarının uyarılarını, harfiyen uygulamaya özen gösteriniz. Bu süreçte müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermekte olan, sizlerin ihtiyacı olabilecek birimler hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bu bilgilendirme sizlerin sağlık sisteminden daha etkin yararlanmanızı sağlayacak, sağlığınıza doğru kanalları kullanarak ve daha az efor harcayarak ulaşmanızı hızlandıracaktır. Bu bilgilendirmelerimize en sevdiklerinizi düşünerek dikkat etmeniz konusunda hassasiyet göstermenizi rica ederim” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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