Hastane personeli Korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi personellerinden Aytaç Bayram, Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Korona virüse bağlı ölümler sürüyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs Aydın’da bir can daha aldı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi personeli Aytaç Bayram çalıştığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi görüyordu. Bayram, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayata gözlerini kapatan Bayram’ın acı haberi ailesi başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarını yasa boğdu.



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