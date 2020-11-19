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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çerçioğlu, “Maskeyi takın, rahat nefes alın”

İHA

Başkan Çerçioğlu, “Maskeyi takın, rahat nefes alın”

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Başkan Çerçioğlu, yapılan çalışmalarla ilgili olarak “Sağlık çalışanlarının iş yükünü birkaç hasta ya da birkaç saat rahatlatabilirsek, ne mutlu bizlere” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan Kovid19, ülkemizde ikinci dalga olarak yorumlanabilecek kadar yüksek vaka sayılarına ulaşmaya başladı. Bir yandan “maske, mesafe ve temizlik” çağrıları tekrarlanırken, bir yandan da kontrollü sosyal hayat için yeni kararlar da hayata geçiriliyor.
Başkan Çerçioğlu, “Maskeyi takın, rahat nefes alın”
Son günlerde tekrar tırmanışa geçen vaka sayıları ile virüs bulaşma ihtimalinin yükseldiğine dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Bu süreçte kişisel olarak alınan önlemler hayat kurtaracaktır. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına eksiksiz olarak alışkanlık haline getirmek durumdayız. Özellikle belirtmek istiyorum ki, maske kullanımından asla taviz vermeyin. Maskeyi takın, rahat nefes alın. En temel ve en etkili çözüm yine bizim ellerimizdedir” dedi.
“Sağlık çalışanlarının iş yükünü birkaç saat rahatlatabilirsek, ne mutlu bizlere”
Kovid ile mücadeleye Büyükşehir’in tempoyu düşürmeden devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları fazlası ile yerine getiriyoruz. Dezenfeksiyon, maske temini ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarına hiç ara vermedik. Sağlık çalışanlarının iş yükünü birkaç hasta ya da birkaç saat rahatlatabilirsek ne mutlu bizlere. Onların emeğine saygı duymalıyız” şeklinde konuştu.
“Dezenfeksiyon işlemleri aralıksız sürüyor”
Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri aylardır sürdürdüğü dezenfeksiyon işlemlerini genişleterek arttırıyor. Büyükşehir’den talepte bulunan kamu ve özel kurumların binaları dezenfekte ediliyor. Büyükşehir’in mobil dezenfeksiyon ekipleri, binalarda yaptığı dezenfekte işleminin yanı sıra; toplu taşıma araçları, servisler, taksiler ve özel araçlara da aynı işlemi uyguluyor. Bunlarla birlikte camiler de ibadete tekrar açıldıkları günden bu yana düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
“Binlerce esnafa hijyen kiti dağıtılıyor”
Uzmanların tedbirler konusunda hayati önem verdiği maske kullanımı, en etkili önlem olarak değerlendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, maske kullanımına dikkat çekmek için hem sosyal medyadan, hem kamuya açık alanlardaki reklam alanları üzerinden vatandaşların dikkatlerini bu konuya çekmeye çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi, bilinçlendirme çalışmalarıyla birlikte AYBA ekipleri ile binlerce esnafa maske, dezenfektan ve eldiven içeren hijyen kitleri dağıttı ve dağıtmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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