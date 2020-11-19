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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NTO, Türkiye Ekonomi Şurası’na katıldı

İHA

NTO, Türkiye Ekonomi Şurası’na katıldı

Nazilli Ticaret Odası (NTO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Türkiye Ekonomi Şurası’na katıldı.
Nazilli Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ ın katıldığı şura TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’ nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı Ekonomi Şurasında; tüm dünyanın yeni bir dönemin arifesinde olduğu, Türkiye’ye olan iş ve yatırım taleplerinin artacağı, ülkemiz için yeni fırsatların doğacağı, Türkiye’nin bu yeni döneme her yönüyle hazır hale gelmesi gerektiği, kaçan fırsatların kazasının olmadığı ifade edildi.
Daha önce yapılan ulusal veya bölgesel toplantılarda NTO tarafından dile getirilen bazı hususların Ekonomi Şurasında da konuşulduğu görüldü. Özellikle bölgedeki sanayi ve ticaret alanı ihtiyacının çözümü için, TOKİ marifetiyle sanayi alanı tahsis edilmesi konusu Şuranın dikkat çeken gündem maddelerinden biriydi. Organize Sanayi alanlarının dışında da sanayi ve imalat işyerlerine ihtiyaç bulunduğu, yatırım yapmak isteyen kişilerin rayicin çok üzerinde bedeller ile satılan yerlerde yatırım yapmak durumunda olduğu, girişimcinin daha kuruluş aşamasında çok değerli olan sermayesini araziye yatırmak zorunda kaldığı ifade edilmişti. M.Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Cumhurbaşkanına sorunun çözümünün, TOKİ marifetiyle yatırımcıya verilecek sanayi alanları olduğu ifade edildi.
Şura’da ayrıca; organize sanayi alanları ile sanayi alanları genişleme çalışmaları ile ilgili Bakanlık tarafından yapılması istenen işlemler konusunda daha esnek olunması istenirken bürokratik işlemlerin fazlalığına dikkat çekildi. Bununla birlikte; bölgenin en önemli konularından birisinin kendi sermayesi ile üretim yapacak olan yatırımcıya yer gösterilememesi olduğu konuşuldu.
Alınan önlemlere rağmen, pandemi tehlikesinin bir süre daha devam edeceği anlaşıldığından; mülkiyeti şahıs ve özel teşebbüse ait işyerlerinde bulunan işletmeler için İşyeri kira desteği talep edildi.
Küçük ve Orta ölçekli işletmeler için hayati önem taşıyan bu konunun önceki toplantılarda Odamız tarafından da dile getirilmesi NTO adına olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.
2020 yılı içinde tahsisi yapılan ve pandemi kredileri olarak bilinen işe devam, cansuyu ve küçük ölçekli işletme kredilerinin tekrar açılması talep edilirken, ödemeleri gelen kredi taksitlerinin 2021 yılı sonuna kadar ertelenmesi istendi. Ayrıca pandemi nedeniyle; yüzde 20'den yüzde 10'a indirilen İş yeri kira stopajı uygulamasının 2021 yılında da uygulanmaya devam edilmesinin yanında; yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde yüzde 8’e indirilen KDV ile yüzde 1’e indirilen konaklama, yemeiçme hizmetleri, sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetler KDV oranının aynı şekilde 2021 yılında da uygulanması talep edildi.
Şura’da dile getirilen diğer bir konu; daha önce ihracat yaptığı halde bir daha bu fırsatı yakalayamayan veya çeşitli sebeplerden dolayı bu düşüncesini gerçekleştiremeyen işletmeler için bir çalışma yapılması talebi olurken ihracat şansı bulunan KOBİ’lerin desteklenmesi gerektiği ifade edildi.
Ayrıca yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getiren işletmelerin teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi. İşletmelerin ödemekle mükellef oldukları vergiler, sosyal güvenlik ödemeleri gibi sürekli olarak tahakkuk eden ve belirli bir sürede ödenmesi gereken yükümlülükler piyasa şartlarına bağlı olarak bazı işletmeler tarafından zamanında ödenememekte olduğu belirtildi. Aynı koşullarda faaliyet göstermelerine rağmen yasal ödemelerini aksatmayan, finans durumu çok iyi olmasa da vergi ve sosyal güvenlik borçlarını zamanında ödemek için gayret gösteren, yeri geldiğinde kredi kullanıp ödemelerini yapan işletmelerinde mevcut olduğu anlatıldı.
Mükellefiyetini zamanında yerine getiren işletmeleri teşvik etmek, onurlandırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun bulunacak konularda bir düzenleme yapılması talep edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapanış konuşmasında; "Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. El birliğiyle bu sıkıntılı dönemi de tıpkı öncekiler gibi geride bırakıp inşallah büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşacağız. Sizlerden müteşebbisimizin, üreticimizin yanında bir Cumhurbaşkanına ve yönetime sahip olduğunuzu asla unutmadan gayretinizi artırmanızı, azminizi güçlendirmenizi istiyorum" dedi.

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