Nazilli Belediye Mezbahası'nda 'koronavirüs' karantinası

Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli Belediye Mezbahası, personelden birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Mezbaha, 15 gün süreyle kapatıldı.
Nazilli Belediye Mezbahası'ndan kasaplara et taşıyan, nakil aracının şoförü, halsizlik ve ateş şikayeti üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Şoför, testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Sürücü ile temaslı olabileceği gerekçesiyle tedbir amaçlı mezbahadaki diğer 5 çalışan da evlerinde izolasyona alındı. Mezbahanın ise 15 gün süreyle hizmete kapatıldığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN
2020-11-19 17:58:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.