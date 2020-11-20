Didim Jakaranda ağaçları ile güzelleşiyor

Didim Belediyesi, kentin giriş ve çıkışlarını yeni dikmiş olduğu tropikal jakaranda ağaçları ile güzelleştirmeye devam ediyor.

Didim’de yılın 6 ayında mor çiçekler açan, diğer 6 ayında da yeşil kalan jakaranda ağaçlarının dikimleri kent genelinde devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin giriş ve çıkışlarına dikimi gerçekleştirilen Jakaranda ağaçları Didim’i daha da güzelleştirecek.

2,5 yıllık çalışmaların ardından dikimine başlanan ve ilk dikimi geçtiğimiz Şubat ayında kentin işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi ve Kurtuluş Caddesi’nde gerçekleşen jakaranda ağaçları, mor renkli salkım şeklindeki çiçekleri ve hoş kokusu ile güzel bir görüntü sergileyerek kente görsel zenginlik katmış, Didimli vatandaşlar tarafından da beğeni ile karşılanmıştı.

Park Bahçeler Müdürlüğü’nün Jakaranda dikim çalışmalarını yerinde denetleyen ve faaliyetler hakkında bilgi alan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay “ Didim’e yapmış olduğumuz en büyük projelerimizden birisi de Jakaranda ağaçlarımızın dikimi oldu. Geçtiğimiz şubat ayında halkımızla birlikte ilk dikimlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi de bu güzel ağaçlarla kentimizin girişler ve çıkışlarını güzelleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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