Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı Yenilgiyi hazmedemeyen Çengelköyspor yöneticileri kameralara böyle görüntü verdi

Nazilli BelediyesporÇengelköyspor karşılaşmasında ve maç sonunda Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı. Takımın yöneticileri olumsuz hal ve tavırlarına kameralara karşı da sürdürdü.

Nazilli Belediyespor Çengelköyspor karşılaşmasında rakip takım yöneticileri, Fair Play’e yakışmayan hareketlerde bulundu. Maç boyunca siyahbeyazlı yöneticilerle tartışan deplasman ekibi seyircilerini polis, protokol tribününden sağ kapalı tribüne aldı. Maç sonunda 20’lık yenilgiyi hazmedemeyen Çengelköylü futbolseverler, hem federasyon temsilcilerine hem de gazetecilere küfürler yağdırdı. Basın mensuplarına hareket çeken yöneticiler, futbola yakışmayan hareketler sergiledi.

Maç sonunda açıklamada bulunan Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, “Biz de gidiyoruz deplasmana ancak bunları yapmıyoruz. Bu şekilde agresif davranmasını anlayamadık. İstanbul’a gelin şuraya gelin buraya gelin diyorlar. Bu bir spor hareketleri yakıştıramadık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.