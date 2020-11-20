Aydın BŞB'de Adams ile yollar ayrıldı

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AYDIN, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da sezon başında İtalya ekibi Saugella Team Monza'dan transfer edilen Rachael Adams, takımdan ayrıldı. ABD'li orta oyuncu yönetimle masaya oturup sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetti. Daha önce Türkiye'de Eczacıbaşı Vitra forması giyen Adams'a Fenerbahçe Opet ve Galatasaray HDI Sigorta'nın talip olduğu iddia edildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2020-11-20 10:35:27



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