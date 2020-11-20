Nazilli Belediyespor liderliği geri aldı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -
Misli.com 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta evinde Çengelköy Futbol Yatarımlar'ı 2-0 yenen Nazilli Belediyespor, geçen hafta kaybettiği liderliği geri aldı. Deplasmanda Ağrı 1970 Spor'a kaybedip zirveyi İskenderun FK'ya bırakan siyah-beyazlılar, tek maç aradan sonra tekrar ilk sıraya yerleşti. Teknik direktör Hasan Şermet, "Hak ettiğimiz yerdeyiz. Liderliği korumak çok önemli. İnanıyorum ki sezon bitiminde de zirvede olacağız" dedi.
Nazilli Belediyespor gelecek haftayı bay takım olarak geçirecek. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2020-11-20 10:43:55
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