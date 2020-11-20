Aydın’da orman çalışanları kan bağışında bulundu

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Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli personel kan bağışı kampanyasına destek vererek Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Kovid19 salgını dolayısıyla kan stoklarında yaşanan azalma dolayısıyla, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, Türk Kızılay Derneği Kan Merkezince yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdi. İşletme Müdürlüğü merkezinde yapılan bağışlarda idari ve teknik personelin yanında orman muhafaza memurları ile orman işçileri de kan verdi.

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