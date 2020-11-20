Kuşadası çevre yolu refüj ve kavşaklarda peyzaj çalışması başladı

Kuşadası Belediyesi, çevre yolu üzerindeki refüj ve kavşaklarda peyzaj çalışmasına başladı. Kente daha yeşil ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen peyzaj çalışması, kentin İzmir girişinden başlayarak SökeDavutlar yol ayrımına kadar uzanan 17 kilometrelik alanı kapsıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile kurulan temaslarla çevre yolunun eksikliklerinin giderilmesini sağlayan Kuşadası Belediyesi şimdi de refüj ve kavşaklarda peyzaj düzenlemesine başladı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 17 kilometrelik çevre yolunun refüj ve kavşaklarında tesviye işlemi tamamlandı. Humuslu toprakla kaplanan refüjlere zeytin ve palmiye ağaçları dikildi. Çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmasının da yürütüleceği çevre yolunda otomatik sulama sistemi de yer alacak. Ayrıca peyzaj çalışması yürütülen alanları çevreleyecek olan bordür taşları da Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince döşenecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çevre yolunda yaşanan maddi sorunların giderilmesinin ardından başlatılan peyzaj düzenlemesi ile Kuşadası’nın ziyaretçilerini çok daha estetik bir görünümle karşılayacağına dikkat çekti. Başkan Ömer Günel “Kuşadası Belediyesi olarak, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde çevre yolunun refüj ve kavşaklarının bakımını üstlendik. Bu kentimiz adına atmamız gereken önemli bir adımdı. Kısa süre içerisinde tamamlayacağımız çalışmalarla kentimizin giriş ve çıkışları estetik ve yeşil bir görünüme kavuşacak” dedi.



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