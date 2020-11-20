Kuşadası, yeni kısıtlamalara uydu



Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı´nın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle bugün uygulamaya konulan tedbirler Aydın´ın Kuşadası ilçesinde de başladı. Kısıtlamanın ilk saatlerinde ilçe genelinde kurallara uyulduğu görüldü.

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler bugün saat 20.00'de başladı. Genelge kapsamında, Kuşadası´ndaki alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri gibi işletmeler bugün saat 20.00'de kapılarını müşterilerine kapadı. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmeler ise masa ve sandalyelerini içeriye taşıyıp, paket servis ve gel­-al şeklinde hizmet vermeye başladı. Kısıtlamanın ilk saatlerinde turistik ilçe genelinde işletmelerin kurallara uyduğu görüldü.

'ÖNEMLİ OLAN HALK SAĞLIĞI'

Kuşadası'nda yaklaşık 10 yıldır kafe işletmeciliği yaptığını belirten Necdet Yıldız (30), "Salgın hastalık nedeniyle kötü bir sezon geçirmemize rağmen halkın sağlığı her şeyden önemli olduğu için yeni alınan tedbirlere riayet etmek zorundayız. Bu süreçte sadece devletimizin ekonomik anlamda biz işletme sahiplerine daha çok destek olmasını bekliyoruz. Umarım en kısa sürede ülke olarak bu hastalıktan kurtuluruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-11-20 23:00:38



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