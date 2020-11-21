Aydın filede İlbank'a konuk

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AYDIN, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Vakıfbank'a 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda İlbank'la karşı karşıya gelecek. Başkent Spor Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi sezonun ilk yarısında evinde 3-0 yendiği rakibi karşısında bir zafere daha imza atmayı hedefliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyespor ligde 17 maçta 9 galibiyet, 8 yenilgi alarak 24 puanla 7'nci sırada, İlbank ise 12 maçta 2 galibiyet, 10 mağlubiyet alarak 6 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2020-11-21 11:06:59



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