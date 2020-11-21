Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz özel hastane başhekimleri ile bir ara geldi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın’daki özel hastane başhekimleri ile toplantıda bir araya geldi.

Korona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 12 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz il genelindeki özel hastane başhekimleri ile İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yoğun bakım tedavi protokolleri ve yoğun bakım işleyiş algoritmaları yeniden düzenlendi. Bütün yoğun bakım yataklarının ve tıbbi cihaz desteğinin tüm ilde işbirliği içinde koordinasyonun sağlanması için gerekli düzenlemeler yapıldı.



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