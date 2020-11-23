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Bu da Çine’nin Mercedes Kadir’i Çineliler Yakup’un bir dediğini iki etmiyor

İHA

Bu da Çine’nin Mercedes Kadir’i Çineliler Yakup’un bir dediğini iki etmiyor

Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan ve doğuştan zihinsel engelli Yakup Kaya’nın araba sevdası görenleri şaşırtıyor. Başta ikamet ettiği kırsal Ovacık Köyü olmak üzere ilçe genelinde herkesin yakından tanıdığı Yakup Kaya, günü Muhtarlık tarafından demirden özel olarak yaptırılan oyuncak arabası ile geçiriyor. Arabanın tamiri ve demirden yapılma el arabasının teybinin bakım ve onarım gideri için özel bütçe ayıran Ovacık Köyü’nün muhtarı “Yakup bizim her şeyimiz. O’nun bir dediği hiçbir zaman iki edilmez” dedi.
İlginç hikayesi ile Türkiye’nin yakından tanıdığı ve 6 ay önce hayatını kaybeden Malatyalı Mercedes Kadir’in bir benzeri de Aydın’da yaşıyor. Çine ilçesine bağlı Ovacık Köyü’nde ikamet eden 35 yaşındaki Yakup Kaya, başta köyü ve civar köyler olmak üzere Çine’nin maskotu olmuş durumda. Ne istediyse yapılan ve köylülerin adeta moral kaynağı olan Yakup, köy içinde hayali seferler düzenliyor. Yeri geldiğinde nakliyat yapıyor. Başta köyü olmak üzere civar yerleşim birimlerinde de saygıda kusur edilmeyen Yakup’un tüm yollarda geçiş üstünlüğü de bulunuyor. Hatta Yakup’u sollayacak bir araç olursa toz kaldırmadan geçmeye de özen göstermesi bölgenin önemli gelenek ve göreneklerinin başında yer alıyor.
Yakup Kaya’nın doğuştan engelli olduğunu ve yediden yetmişe herkesin Yakup’u saygı göstermek zorunda olduğunu belirten Ovacık Köyü sakinlerinden İsmail Bal, “Yakup günün 24 saatinin belki de 10 saatini arabası ile geçirir. Kendisine özel yapılan arabalarda mutlaka teyp ve radyo bulunur. Aşırı kullanımdan dolayı sürekli arabası arıza yapıp eskidiği için şimdi köy Muhtarımız Cengiz Çakır tarafından daha uzun süre dayanacak özel bir araba yapıldı. Köyümüzün Yakup’a özel ayırdığı bir bütçe var. Arabası ya da radyo kasetçaları arızalandığında hemen yaptırılır. Rutin aralıklarla teybinin pilleri değiştirilir. Hatta canı sıkılan herkes Yakup ile azıcık vakit geçirdiğinde kaybettiği neşesine yeniden kavuşur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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