Aydın BŞB filede moral buldu

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AYDIN, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi'nde deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, kötü gidişe son vererek moral buldu.

Ligde art arda Türk Hava Yolları (D), Galatasaray HDI Sigorta (D) ve Vakıfbank'a 3-1'lik skorlarla yenildikten sonra Başkent deplasmanından 3 puanla dönen mavi-beyazlılar, 3 haftalık galibiyet özlemine son verdi. Ligde pazar günü evinde Kuzeyboru ile karşı karşıya gelecek Aydın temsilcisi, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 yenildiği rakibinden rövanşı almaya çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2020-11-23 12:52:31



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