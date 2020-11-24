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Üç boyutlu resim çalışması ile geçmiş ve gelecek buluşacak Karacasu'nun tarihi belediye binasına yansıyacak

İHA

Üç boyutlu resim çalışması ile geçmiş ve gelecek buluşacak Karacasu'nun tarihi belediye binasına yansıyacak

Aydın’ın Karacasu ilçesinde çalışma başlatan Ressam ve Mimar Dr. Eldar Zeinalov, Karacasu ve Afrodisias’ın, Aydın’ın değerli taşı olduğunu belirtti. Türk Kültürü ile Karacasu’nun geçmişini sentezleyen çalışma tamamlandığında geçmiş ve geleceği buluşturan eser Karacasu Belediye binasının dört bir yanında üç boyutlu olarak hayat bulacak.

Karacasu Belediyesi koordinesinde başlatılan proje kapsamında Karacasu’ya gelen Azeri Ressam, Mimar Eldar Zeinalov, ilçe genelindeki estetik dokunuşlar ile Karacasu’nun hikayesini çiziyor. Belediye Başkanı Zeki İnal’ın talimatıyla ilçe genelinde başlatılan yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ederken, kentin kültürel dokusu ve tarihi gün yüzüne çıkıyor. Kentin işlek yerlerinden olan Dua Meydanı’na yapılan saat kulesi ressam Zeinalov’un tasarımıyla estetik bir görünüm kazanırken, görenleri de zamanın kavramının önemini hatırlatıyor.

Saat Kulesine bir karakter ve hikaye kazandırdıklarını ifade eden Zeinalov; “Yaptığımız çalışmada öncelikle saat ve zaman kavramını ön plana çıkarttık. Saat zamanı ölçen bir araçtır, zaman ise Dünya’nın hareketlerini tamamlamasıyla gerçekleşir ve kulenin bulunduğu alan Dua Meydanı olarak geçen merkezi bir yer. Nasıl, Kız Kulesi’nin kendine ait bir hikayesi varsa burada saat kulesinin bulunmasının bir hikayesi ve bulunma nedeni var. Buradan yola çıkarak bu kuleye bir karakter kazandırdık. Buradan yola çıkarak, saat kulesinde Dünya’ya yani yer küreye yer verdim. Çünkü zamanın oluşması onun hareketlerine bağlı. Dünya’nın 2 ana rengini olan yeşil ve maviyi kullanarak da dünyayı tamamladım. Dua Meydanı’nda bulunmasından dolayı da dinimize göre camii gibi bir kubbesi olmasını istedim. Kubbeyi de sekiz parçaya böldüm. Çünkü dinimizde cennetin sekiz kapısı vardır. Yer kubbesi inancımıza göre yedi kattan oluşur sekizincisi ise ‘Azad’ yani özgürlük. Özgür Türkiye. Sonra onu daha da kutsal ve görkemli göstermek için Türklüğün rengi olan turkuazı kullandım. Üzerine döktüğüm her bir sim de Türk yıldızını temsil ediyor. Sonra onun üstünde yine bayrağımızda olan Ayyıldız’ı kıbleye bakacak şekilde monte ettim. Saat kulesini çevreleyen ve buraya ait olan taşlar var. Yani yaptığım çalışmanın sonunda hem Karacasu’ya ait olan malzemelerden hem dinimiz hem milletimiz hem Türklüğümüz hem zaman hem dünya hepsi bir bütünü oluşturdu. Buraya ait kendi özellikleri olan güzel bir eser ortaya çıktı” dedi.

“Karacasu'nun kültürünü yansıtacağız"
Saat kulesindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Karacasu Belediye Hizmet Binası’nda da çalışmalarına başlayan Zeinalov, belediye binası üzerinde farklı çalışmalar yapacağını dile getirerek “Michelangelo için Sistina Cappellası ne ise benim için de Karacasu Belediye binası o olacak. Eğer Aydın bir alyanssa Karacasu ve Afrodisias onun taşıdır” dedi.
Karacasu Belediye binasının ana yola bakan Etnografya Müzesi tarafından çalışmalara başlayan Zeinalov, belediye binasının da Karacasu’nun tarihi ve kültürüne uygun olarak yapacağını dile getirerek, yapacağı çalışmaları anlattı. Afrodisias’tan, Türk Devletlerine kadar birçok imgeyi belediyenin duvarlarına işleyeceğini ifade eden Zeinalov; “Belediye binasının özellik olarak Afrodisias’ta bulunan Tetrapylon giriş kapısına benzemesi ve bünyesinde bulundurduğu kolonlar güzel bir çalışma yapmamıza olanak sağlayacak. Belediye binası büyük ve çok amaçlı kullanılan bir alan. Ana caddeye bakan tarafta Müze yer alıyor. Burada Afrodisias esintileri yer alacak. O dönemin yani 2 bin 500 3 bin yıl önceye ait olan dönemin sütunları o zamanki heykeller olsun, dönemin kültürü olsun bu kısımda yer alacak. Bu kısımda zaten çalışmalara başladık. Belediyeye giriş kısmında ise Türklük ile ilgili semboller yer alacak. İdare kısmına girildiğinin anlaşılması için de Osmanlı Türkiye’sinden kalan iki başlı kartalı işleyeceğiz. Sonra orada olan sütunların rengi mermere benzeyecek. Aşağısında esnaflar var onların hepsinin tabelaları yerinde kalacak ama sanki o dönemin içerisinde gibi görünecekler. 16 Türk devletlerini her bir sütunun arasında karakterize edeceğiz ama hepsi birbirini tamamlayan sahneler olacak. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezinin bulunduğu tarafta ise kahramanlık simgeleri olan resimlerle tamamlanacak. Terminal olan tarafa da tamamen Karacasu kültürünü temsil eden şeyler yer alacak. Bunların hepsi de tamamlandığında büyük bir dünya olacak. Yalnız yabancı ve yerli turistler için değil, buranın insanı için de güzel bir kazanım ve gezi alanı olacak. Benim için de Dünya üzerinde bıraktığım en büyük ve en güzel iz, Karacasu’da olacak” dedi.

"Hizmet binasının çevresi üç boyutlu eserlerle hayat bulacak"
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Azeri Ressamın çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Belediye Hizmet Binasının dört bir tarafındaki üç boyutlu şekilde tasarlanan eserler sayesinde hayat bulacağını ifade ederek, “Belediye Hizmet Binamızın dört bir tarafında yapılacak olan bu eser üç boyutlu ve belki de Türkiye’de bir ilk olacak. Yapılacak bu çalışma ile binamızın dört bir yanını gezen bir kişi Karacasu’nun geçmişini ve günümüzü yaşayacak. Güney cephede Afrodisias canlandırılacak. Doğu cephede ilçemizde yetişen ürünler, kültürel mirasları, ilçemizin simgesi olan sanatsal değerler hayat bulacak. Batı cephemizde ilk çağdan günümüze kadar gelen Türk Devletleri canlandırılacak. Batıdaki ana giriş kapımızda ise ayrı bir varyasyon uygulanacak. Kuzey tarafında da Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın hatıraları yaşatılacak. Ressamınızın çalışmaları tamamlandığında Türkiye’de belki de bir ilk olacak olan üç boyutlu eserlerden oluşan bir Karacasu anlatımı olacak” diye konuştu.

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