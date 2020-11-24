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Kuraklık eşeklere yaradı Zeytin ağaçları meyve vermeyince eşekler azat edildi

İHA

Kuraklık eşeklere yaradı Zeytin ağaçları meyve vermeyince eşekler azat edildi

Son yılların en kurak sezonunun yaşandığı Aydın’da zeytin ağaçları meyve vermeyince eşekler azad edildi. Mahsul olan yıllarda çiftçilerin en kıymetli varlıkları arasında yer alan yük hayvanı eşekler, bu yıl yük olmaması nedeniyle şehirlerde bile başıboş dolaşmaya başladı.
Bu yıl zeytin ağaçlarının çiçek tuttuğu Mayıs ayında aniden bastıran sıcaklar nedeniyle Aydın’da denize kıyısı olan ilçeler diğer tüm ilçelerde zeytin ağaçları meyve tutmadı. Aydın Ziraat odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, geçen yıllara göre bu yıl zeytin rekoltesinin yüzde 80 oranında eksik olduğunu belirterek “Mayıs ayında bir anda 4142 dereceye yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle zeytin ağaçları çiçek tutmadı. Bu nedenle bu sezon zeytin yok denecek kadar az. Yaylası ve denizi olan bölgeler dışındaki alanlarda zeytin hiç yok” diyerek bu yılın zeytin üreticisi açısından zor bir yıl olacağını kaydetti.
Başıboş bırakılan eşekler şehirde dolaşmaya başladı
Zeytin olmayan ilçelerin başında gelen Köşk ilçesinde taşıyacakları yük olmadığı için azad edilen eşekler adeta kuraklığın keyfini yaşamaya başladı. Araçların ulaşmadığı dağ köylerinde üreticilerin en büyük yardımcısı durumundaki eşekler bu yıl zeytin olmadığı için serbest bırakılınca dağ bayır dolaşıp özgürlüğün tadını çıkarmaya başladı. Kuraklık dolayısıyla işsiz kalan eşeklerin bir kısmı da başıboş bir şekilde Köşk ilçe merkezinde dolaşmaya başladı. Zaman zaman ana cadde üzerine çıkıp trafiği hem aksatan hem de tehlikeye düşüren eşekler objektiflere bu şekilde yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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