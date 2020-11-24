Nazilli Belediyespor yara saracak



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta haftayı bay takım olarak geçiren Nazilli Belediyespor, maç yapmayacağı 13 günlük arada koronavirüs geçiren ve sakatlığı bulunan futbolcularının takıma dönmesini bekliyor.

Grupta Çengelköy galibiyetiyle liderliği geri alan siyah-beyazlılarda maç öncesi koronavirüse yakalanan kaptan Zafer, Muhammet Ali, Hasan ve Bünyamin ile maçta sakatlanan Aytaç ve Polat Güren ile Mehmet Ersavaş, bay geçilecek haftada dönecek.

Siyah-beyazlıların teknik patronu Hasan Şermet, aranın takıma iyi geldiğini belirterek, "Eksiklerimize rağmen Çengelköy maçında alınan galibiyet bize moral oldu. Bu hafta bay olduğumuz için karşılaşma yapmayacağız. Bu süreçte hasta ve sakat oyuncularımızın iyileşmesi için sağlık ekibimiz gerekenleri yapıyor. İnşallah bu zor dönemi atlatıp şampiyonluk hedefi doğrultusunda 2 Aralık'ta Darıca Gençlerbirliği maçına tam kadro çıkacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-11-24 10:54:56



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