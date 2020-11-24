Söke’de Öğretmenler Günü kutlandı

Söke’de 24 Kasım Öğretmenler Günü pandemi tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Törene Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Ak Parti İlçe Başkanı Sibel Menderes, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Hilal Ayyıldız, CHP İlçe Başkanı Ali kemal Özcan, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez başta olmak üzere öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı yaptı.

Yapıcı konuşmasında; “Bugün Öğretmenlerimizin yapmış oldukları hizmetlerine ve fedakarlıklarına karşılık, saygı ve sevgi ile anıldığı, öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili farkındalığın oluştuğu anlamlı bir gündür. Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim ve öğretim oluşturur. Onun yapıcısı da öğretmendir. Kültür ve medeniyet seviyesini yükseltmiş milletlerin en temel ölçüsü öğretmene ve eğitime verdiği değer ile anlaşılmaktadır. Yarınların daha aydınlık olması, muasır medeniyetlerin üstüne çıkma hızımız eğitime ve öğretmene verdiğimiz saygı, sevgi ve değer ile doğru orantılıdır. Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi üstlenen, çocuklarımızın emanetçileri, geleceğimizin mimarı kıymetli öğretmen arkadaşlarım. Toplumları karanlıktan aydınlığa çıkarmanın, bilgeliğin, değişimin, başarının, güvenin, hoşgörünün, dayanışmanın, bilgi üretmenin, bilgiyi günlük hayata aktarmanın, ahlak ve erdemin uygulayıcısıdır öğretmenlik. Öğretmenlik, nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp onların içinde bulundukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi ve beceri düzeyine ulaştırmak, vizyonu olan bir nesil yetiştirmek, mutlu ve huzurlu bir toplum inşa etmek için gerekli temelleri atmak, talim ve terbiyeyi en güzel şekilde icra etmektir. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün “Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.” sözünü idrak ederek dünya da ve ülkemiz de devam eden Kovid19 pandemi ile mücadelede diğer kurumlarımızla beraber idareci ve öğretmenlerimiz, maske ve siperlik üretmiş, Vefa Sosyal Destek ve filyasyon gruplarında gönüllü olarak görev almış ve halkımızın her türlü yardımlarına gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden koşmuştur. Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra eden, sevgi ve fedakârlık timsali olan öğretmenlerimiz, gerçekleştirdikleri eğitim ve öğretim faaliyetleriyle adeta istikbalimizi de şekillendirmektedir. Bunun için de gece gündüz demeden çalışmak geleceğimizin inşası için gereklidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Mesleğinin başında olan öğretmen arkadaşlarımıza, aramıza “Hoş geldiniz” diyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Yıllarca eğitim ve öğretime hizmet vererek emekli olan öğretmenlerimize bundan sonraki yaşamlarını sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçirmelerini diliyorum. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevleri başında şehit düşmüş ve ebediyete irtihal etmiş olan öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyor hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Esra Erel günün anlamına ilişkin şiir ‘öğretmen’ adlı şiirini okudu.



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