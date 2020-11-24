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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler olmayınca öğretmenler günü buruk kutlandı

İHA

Öğrenciler olmayınca öğretmenler günü buruk kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Korona virüs salgını dolayısıyla ülke genelinde odluğu gibi Aydın'da da sade bir törenle kutlandı. Geçtiğimiz yıllarda değişik etkinliklerin gerçekleştirildiği 24 Kasım etkinlikleri bu yıl Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunumu ile tamamlandı.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Murat Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Seher Dere günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. İnsanoğlunun var olduğu günden beri insanın eğitiminin de en az fiziksel varlığı kadar önemli ve değerli olduğu ifade eden Dere, "İnsan daha donanımlı hale gelebilmek için bir öğreticiye öğretmene ihtiyaç duyar. İnsan öğretmen sayesinde önce ahlaklı, maneviyatı, bilgiyi, beceriyi ve medeniyeti öğrenir. Kültürün ve medeniyetin temelini öğretim oluşturur ve onun yapıcısı da öğretmendir. Kültür ve medeniyet seviyesini yükseltmiş milletin en temel ölçüsü öğretmen ve eğitime verdiği değer ile anlaşılmaktadır. Yarınların daha aydınlık olması muasır medeniyetlerin üstüne çıkma hızımız eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer oranında olacaktır. Bunu başarmak için fedakarca çalışan öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Öğrencinin öğrenme yolculuğundaki en önemli rehberi öğretmendir"

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle sosyal hayatımızın sınırlandığı, fiziki temasımızın sıfırlandığı, insanlık adına zor zamanların yaşandığı bu günlerde en büyük değişimin eğitimde görüldüğünü belirtti. Bu değişim neticesinde uygulamaya konulan uzaktan eğitim tecrübesinde; bir öğrencinin öğrenme yolculuğundaki en önemli rehberinin öğretmen olduğu bir kez daha görüldüğünü ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, "Öğretmenlerimiz, her türlü toplumsal sıkıntıda birleşip kenetlenen kişisel genlerimizin, milli karaktere dönüştüğü birlik, beraberlik ve yardımlaşma günlerinde gönüllü ve özverili çalışmalarıyla sorumluluk sınırını ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu son adrese kadar genişletmiştir. Böylece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler her fırsattan istifa ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çoğuna yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır' sözünü yerde bırakmamıştır. Bizce malumun ilanı olsa da, öğretmenlerimiz böylece milletin gözündeki müstesna yerini perçinlemiştir. İhtiyaç duyulan her gücün tedavüle sokulduğu, fedakarlığın ve merhametin iliklere kadar hissedildiği böyle imtihan zamanlarında yük olan değil yük alan öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizle birlikte okul bahçemizde ve sınıflarımızda, en kısa sürede tekrar buluşabilmek temennisi ile şehit olan öğretmenlerimize ve başta virüs sebebiyle olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize rahmet, emekliliği olmayan bu meslekte emektar olan öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyor, ruhumuzun sanatkarı olan meslektaşların Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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