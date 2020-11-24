Aydın Valisi Aksoy, babasını kaybetti

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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un babası Seyfettin Aslan Aksoy, hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un babası Seyfettin Aslan Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Aksoy’un cenazesinin, yarın Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

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