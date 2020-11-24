ADÜ’de öğrenciler OBİS ile öğrenci topluluklarına kayıt olabilecek

Bu yıl uzaktan da olsa ellerinizden öpüyoruz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adnan Menderes Üniversitesi öğrenci topluluklarının dijital ortamda aktif olarak devam etmesi için Öğrenci Bilgi Sistemine (OBİS) öğrencilerin istediği topluluğu seçerek kayıt olabilme seçeneği oluşturuldu.

Öğrenci topluluklarına dijital ortamda sağlıklı ve hızlı çözüm üretebilmek için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazılım grubuyla yapılan çalışma ile yeni kayıt olan öğrencilerin, öğrenci topluluklarına kayıt olmasını sağlayacak dijital portal, OBİS’e entegre edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, Kovid 19 Pandemisi nedeniyle öğrenci topluluklarında daha yenilikçi ve kaliteli çalışmalara gidildiğini belirten Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, aktif eğitim sürecine geçildiğinde çevrimiçi sistemle tüm topluluklarının etkinlik yapabilmesine ilişkin dijital programın da işlevsel ve aktif hale getirileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.