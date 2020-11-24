Aydın Büyükşehir mahalle yollarını yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında asfalt çalışmalarının yanı sıra parke taşı döşeme çalışmalarını da sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri Efeler, Köşk ve Germencik’te yol yenileme çalışması yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşların hayatların kolaylaştırmak ve kente estetik dokunuşlar yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler, Köşk ve Germencik’te Mahalle yollarının yenilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Işıklı Mahallesi’nde altyapısı bitirilen yerlerde üstyapı çalışmalarına başlandı. Germencik’in Kurtuluş Caddesi’ndeki yolun bakım onarım ve parke döşeme işlemini yapan Fen İşleri ekipleri, Sanayi Sitesi esnafının da kullandığı bu yolun yenilenmesini sağlıyor. Köşk’ün Gökkiriş Mahallesi’nde çalışma yapan ekipler, yol yenileme işlemlerine de hız kesmeden devam ediyor. Mahalle sakinlerinin ulaşım yollarını yenileyen ekipler, parke taşı döşeme işlemi ile daha kullanışlı olacak bu yolu vatandaşların hizmetine sunacak.

Yolları yeni ve modern hale gelen mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.



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