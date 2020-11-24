Kuşadası’nda öğretmenler günü kutlaması

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24 Kasım Öğretmenler Günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası’nda da düzenlenen bir törenle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleşen törene, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar, ilçe protokolü ve öğretmenler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman’ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Belediye Başkanı Ömer Günel mesajında, “Bizleri cumhuriyetin ışığıyla aydınlatıp bugünlere getiren ve bizden sonraki nesilleri yetiştirmeye devam eden başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmelerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.



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