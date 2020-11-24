Aydın’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Kamyonet tırın altına girdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kamyonetin tırın altına girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, DenizliAydın karayolunda Güzelköy Mahallesi mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. idaresindeki 09 AAU 474 plakalı kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen Zafer A. yönetimdeki 32 GC 042 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet tırın dorsesinin altına girdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olarak bulunan Mahmut Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü Hüseyin A. ise itfaiye ekiplerinin dikkati ile nabzının attığı belirlenerek ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekipleri kazada hayatını kaybeden Mahmut Yıldız’ın cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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