Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde sona yaklaşıldı

Aydınlı Merhum Başvekil Adnan Menderes’in anısını yaşatmak amacı ile Koçarlı’nın Çakırbeyli Mahallesi girişi Çine Çayı yanında inşa edilen ‘Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde açılış için geri sayım sürerken, hummalı çalışmalar devam ediyor.

26 Mayıs 1960 darbesi ile idam edilen Demokrasi Şehidi Adnan Menderes'in hatıralarını yaşatacak olan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ndeki inşaat çalışmalarında sona gelindi. Menderes dönemine ait eserlerin sergileneceği müzenin Yassıada günlerinde hasret ile bahsederek, 'Buradan çıkarsam, Çakırbeyli'deki çiftliğe gideceğim. Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım, bu ağaçların yüzüme vurduğu saadet bana yetecek' diye bahsettiği Çine Çayı’nın kenarına yapılıyor. Müzenin etrafı ise Aydınlıların yeni yaşam alanı olmaya aday. Çevre düzenlemesine devam edilen Adnan Menderes Müzesi, gerek içerisinde bulunan envanterleri gerekse atmosferi ile ziyaretçilerini o döneme götürecek. Müzenin girişinde Aydın Valiliği’nin girişimleri sonucu Aydın’a getirilen Menderes’in makam aracı olarak kullandığı 1958 model Buick Roadmaster 75 otomobil ve çiftçilik döneminde kullandığı traktör de özel olarak yapılan alanlarda sergilenecek.

"Yapımına geçtiğimiz yıl Mart ayında başlandı"

Adnan Menderes Müzesi Proje Sorumlusu Ali Uymaz, “96 dönüm üzerine projelendirilen müzemiz 11 Mart 2019 tarihinde başladı. Yaklaşık olarak yüzde 90 civarı tamamlandı. Şu anda peyzaj çalışmalarını yapıyoruz. İçerisi ile ilgili olarak da son şeklini vermek üzere Aralık ayı içerisinde düzenlemeler gerçekleştirilecek. Müze binamız 270 metrekare alan üzerine oturmakta olup bodrum kat dahil olmak üzere toplam 3 katlıdır. Bodrum katta bir cep sinemamız bulunuyor. Burada ziyaretçilerimize Menderes’in 15 dakikalık 3 boyutlu tanıtım videosu izletilecek. Müze içerisinde de Menderes’in doğumundan başlamak üzere iktidar dönemindeki 10 yılda yapmış olduğu icraatlar başta olmak üzere tüm hayatını aktaran envanterler bulunacak” dedi.



"Yaşayan bir alan olacak"

Müze alanının yaşayan bir alan olacağını aktaran Uymaz, “Müze bahçemiz içerisinde bin 500 metre koşu parkuru, piknik alanları ve seyir terası bulunacak. Tepede bulunan yel değirmenlerini de restore ettik. Bir tanesi aktif olarak çalışır durumda. Gelen misafirlerimizin talepleri doğrultusunda buğday ve mısırını getirdiği takdirde gerekli öğütme işlemi gerçekleştirilecek. Diğer değirmenin bulunduğu alanda ise misafirlerimizi ağırlamak üzere kafeterya olarak düzenlendi. 20 dönüme yakın yerde peyzaj çalışmalarımız tamamlandı. Doksan dönümün tamamında çalışmalar sürüyor, sulama sistemleri de tamamlanacak. Müze etrafındaki restoran kısmı da tamamlanmak üzere. Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından devlet büyüklerimizin emirleri doğrultusunda açılışımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.



"Önümüzdeki yıl Mayıs ayında açılışı planlanıyor"

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nin 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde açılması planladığını ifade eden Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Özer Orcan, “Yetkilerden aldığım bilgiye göre müzemizin açılışı önümüzdeki yıl Mayıs ayı olarak planlanmakta. Rahmetli Başvekilimiz Adnan Menderes’in köylüleri olarak bu müzenin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Harika bir yapı oldu. En ince noktasına kadar düşünüldü. Tüm yetkili kurumlar ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Demokrasi şehidimiz bu müze ile ebedileşerek anısı nesiller boyu aktarılacak” ifadelerini kullandı.

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